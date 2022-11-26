В США раскрыли «гамбит» Зеленского

Бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, политолог Даг Бэндоу прокомментировал инцидент с падением ракет на территории Польши. Он утверждает, что «вводящий в заблуждение гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона». В своем материале для The American Conservative автор напомнил, что успех Киева во многом зависел от поставок вооружений, которые тот получил. Бэндоу призвал США сократить военную помощь Киеву и «особенно Европе».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский предпримет новую попытку втянуть НАТО в конфликт с Россией - c таким утверждением выступил американский политолог Даг Бэндоу, комментируя инцидент с падением ракет на территории Польши. Позиция сотрудника Института Катона, бывшего специального помощника экс-президента США Рональда Рейгана опубликована в журнале The American Conservative.

Видео дня

"Отдайте должное президенту Джо Байдену: он явно был недоволен, когда президент Украины Владимир Зеленский попытался втянуть США в войну. В Вашингтоне и по всей Европе все затаили дыхание, поскольку ждали, когда будет определено, чья ракета поразила сельскую местность Польши, убив двух человек. К счастью — во всяком случае, ради мира во всем мире — снаряд был украинским.

Зеленский назвал удар по Польше "действительно серьезной эскалацией", требующей ответа, хотя этот вопрос не имел бы никакого отношения к Украине, если бы ракета была запущена Россией. НАТО, а не Киев, несет ответственность за принятие решения о том, что является поводом для войны для альянса. Если бы это было решение Зеленского, американские бомбы и ракеты сыпались бы на Москву как минимум с 25 февраля", - полагает Бэндоу, отмечая при этом, что "позиция Зеленского, конечно, понятна":

"Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца, если потребуется.

Однако для американцев его позиция подчеркивает опасность ведения опосредованной войны с серьезной ядерной державой при формальной передаче всех решений в конфликте стороне, наиболее заинтересованной в продолжении и эскалации борьбы. В этом случае вступление в войну могло бы спровоцировать крупный конвенциональный конфликт с использованием тактического ядерного оружия или даже нанесением стратегических ядерных ударов по всему миру, от России до Европы и США. Это было бы катастрофическим результатом для всех заинтересованных сторон, включая Украину", - говорится в материале.

По мнению автора, было бы "достаточно плохо рисковать ядерной войной, если бы заблудшая российская ракета действительно попала на территорию союзника по НАТО".

"Но ракета была не из России, и США жизненно заинтересованы в том, чтобы не начать войну из-за лжи. Однако госсекретарь Энтони Блинкен представил ситуацию так, как будто произошедшее было незначительным пограничным инцидентом", - утверждает политолог.

"К сожалению, у Киева есть веские основания заявлять или, возможно, даже фальсифицировать российскую атаку, чтобы втянуть Америку в конфликт", - считает Бэндоу.

Он подчеркнул, что "это не первый неприятный сюрприз со стороны Киева для Вашингтона".

"Хотя нападение на мост через Керченский пролив было законным, оно могло привести к опасной для США эскалации конфликта. То же самое могло произойти и с ударами в приграничных российских регионах возле Белгорода, а также с убийством Дарьи Дугиной - российского пропагандиста, а не комбатанта. Если бы Украина действовала полностью сама по себе, такие действия были бы ее делом. Однако она превзошла все ожидания только благодаря союзнической, и особенно американской, поддержке ВСУ", - указал автор.

По его оценкам, Вашингтону следует отказаться "от своей мантры о том, что все зависит от Киева".

"Этого нет и не должно быть — по крайней мере, пока американцы вливают деньги и оружие в Украину. Администрация должна четко дать понять, насколько далеко простирается ее поддержка, и что она не будет вступать в горячую войну", - считает Бэндоу.

Он добавил, что США следует и дальше открывать дипломатические каналы с Россией.

"США также необходимо обратиться к европейцам, особенно к их самым рьяным ястребам, которые, как правило, являются одними из самых легковооруженных. Например, прибалтийские государства — малые страны с минимальными вооруженными силами и скудными усилиями по защите правительств, утверждающих, что они находятся под непосредственной угрозой завоевания, — считаются наиболее склонными к "фрилансу", как, например, когда Литва пыталась заблокировать транзит между Калининградом и остальной Россией. Все знали, кто в конечном итоге застрянет в войне, которая может развернуться, если силы Москвы решат прорваться сквозь нее, и это был бы не Вильнюс", - отмечается в публикации.

Бэндоу констатирует, что "успех Киева зависел от обильной внешней помощи, которую он получил". "Помощь союзников должна быть направлена на сохранение независимости Украины, а не на разгром России, возвращение Крыма или навязывание смены режима в Москве.

Чем больше союзническая помощь и шире цели Киева, тем больше вероятность того, что правительство Путина мобилизует больше ресурсов, усилит атаки на украинскую инфраструктуру, нацелится на поставки оружия и рассмотрит ядерную эскалацию. Ничто из этого не отвечает интересам Америки", - пишет автор. По его мнению, США должны сократить военную помощь Киеву и "особенно Европе".