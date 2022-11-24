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21 минуту назад

Reuters: представители Украины и России обсудили в ОАЭ обмен военнопленными

Газета.Ru

Представители России и Украины встретились на прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить возможность обмена военнопленными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Представители Украины и РФ обсудили в ОАЭ обмен военнопленными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что переговоры проходили при участии ОАЭ, при этом представители Организации объединенных наций на них не присутствовали.

Кроме того, 17 ноября ноября представители Москвы и Киева в Эмиратах должны были обсудить устранение оставшихся преград по продуктовой сделке.

По словам источника агентства, российская сторона предложила разрешить экспорт аммиака в обмен на передачу заключенных. Агентству неизвестно, был ли установлен прогресс в ходе встречи.

Посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил Reuters, что освобождение украинских военнопленных «является частью переговоров о возобновлении экспорта российского аммиака».

«Конечно, мы ищем способы сделать это при любой возможности», — сказал Боднарь.

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