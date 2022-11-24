Представители Украины и РФ обсудили в ОАЭ обмен военнопленными

Представители России и Украины встретились на прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить возможность обмена военнопленными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что переговоры проходили при участии ОАЭ, при этом представители Организации объединенных наций на них не присутствовали.
Кроме того, 17 ноября ноября представители Москвы и Киева в Эмиратах должны были обсудить устранение оставшихся преград по продуктовой сделке.
По словам источника агентства, российская сторона предложила разрешить экспорт аммиака в обмен на передачу заключенных. Агентству неизвестно, был ли установлен прогресс в ходе встречи.
Посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил Reuters, что освобождение украинских военнопленных «является частью переговоров о возобновлении экспорта российского аммиака».
«Конечно, мы ищем способы сделать это при любой возможности», — сказал Боднарь.