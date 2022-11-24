Премьер Польши поехал уговорить Орбана принять Швецию в НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что едет на саммит в Словакию, чтобы убедить своего венгерского коллегу Виктора Орбана принять Финляндию и Швецию в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду разговаривать с премьером Виктором Орбаном о том, чтобы было согласие Венгрии на как можно скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Надеюсь, это убеждение будет эффективным. Это важно для интересов Польши и Европы», — заявил он.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. Но в результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО.

В настоящее время заявки Швеции и Финляндии не ратифицировали две страны из 30 - Венгрия и Турция. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что власти Швеции и Финляндии делают недостаточно усилий для вступления в НАТО. Он отметил, что страны предприняли определенные меры, но до сих пор не выполнили все условия Анкары.