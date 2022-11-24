Названы сроки начала наземной операции Турции в Сирии

Операция Турции «Коготь-замок» на севере Ирака может завершиться в декабре, после чего Анкара может начать наземную кампанию в Сирии. Об этом заявил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви, пишет РИА Новости.

«Вооруженные силы проводят операцию «Коготь-замок» в Ираке. Ожидается, что она будет завершена в декабре. После этого следует начать обратный отсчет для наземной операции в Сирии. На этот раз планируется гораздо более масштабная операция», - написал он.

Ранее Турция нанесла удары по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии и в Ираке. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что «искоренит терроризм» и назвал атаку лишь «началом мероприятий по обеспечению безопасности» границ. В ночь на 22 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции «Коготь-замок» в Сирии и Ираке.