В Турции назвали сроки начала наземной операции в Сирии

Новая трансграничная операция Вооруженных сил Турции в Сирии может начаться после декабря. Такое мнение выразил в четверг колумнист газеты Hürriyet Абдулкадир Селви.

"Турецкие вооруженные силы проводят операцию "Коготь-замок" в Ираке. Ожидается, что она будет завершена в декабре. После этого следует начать отсчет времени, остающийся до наземной операции в Сирии. На этот раз планируется гораздо более масштабная операция", - считает журналист.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности проведения в ближайшее время трансграничной наземной операции на севере Сирии против базирующихся там сил Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", признанных Анкарой террористическими.

Турецкая воздушная операция "Коготь-меч" началась 20 ноября при участии свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия. Удары наносились по объектам Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления "Силы народной самообороны". Минобороны Турции сообщило, что операция была успешно проведена на севере Ирака в районах Кандиль, Асос, Хакурк, а также в районах Арап-Пынары, Телль-Рифаат, Джизре и Дерик на севере Сирии.