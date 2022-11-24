В администрации США заподозрили Москву в подготовке химатаки на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, официальные лица не верят в непосредственную угрозу, но опасаются, что в случае продолжающихся боевых потерь или неудач российской армии, Москва может прибегнуть к применению химического оружия. Один из собеседников Politico предположил, что в такой атаке будут задействованы химические вещества, которые легко скрыть, что затруднит западным странам возложение ответственности на российскую сторону.

На фоне подозрений Белого дома, Пентагон направил группы специалистов в страны Восточной Европы, чтобы ознакомить вооруженные силы с процедурами на случай химической или биологической угрозы. Также Соединенные Штаты предоставили Киеву средства химической, биологической и ядерной защиты в рамках помощи в области безопасности на миллиарды долларов.