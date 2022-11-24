В США назвали опасную зависимость Украины

В течение более чем восьми месяцев спутниковый интернет Starlink играет критических важную роль для украинских военных и простых интернет-пользователей. Автор Foreign Policy Риши Айенгар задается вопросом, насколько безопасна зависимость Украины от одной компании - «и по сути, от одного человека», Илона Маска.

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Starlink не только обеспечивает доступ в интернет простым украинцам и украинскому бизнесу, но также имеет решающее значение для военных действий, помогая войскам общаться друг с другом на поле боя и позволяя беспилотникам и оружейным системам оставаться в рабочем состоянии.

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Starlink имеет множество преимуществ перед другими системами связи, помимо низкоорбитальных спутников. Терминалы системы меньше по размеру (примерно как средняя коробка для пиццы) и их проще настроить, чем обычную спутниковую антенну.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подчеркивала, что украинское правительство смогло работать, «потому что у него над головой был Starlink».

«Это был поворотный момент в нашем выживании», - подчеркнула она.

Компания Маска SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск Starlink на Украине.

В октябре 2022-го SpaceX обратилась в Пентагон и сообщила, что больше не может финансировать Starlink для Украины. Компания попросила военных взять расходы на себя, но позже Маск заверил, что «продолжит бесплатно финансировать правительство Украины», если американские военные откажутся.

Бизнесмен подчеркивал, что Starlink - единственная работающая на Украине система связи. Он заявлял, что ее постоянно пытаются вывести из строя российские военные.

Обращение SpaceX в Пентагон произошло на фоне появления в твиттере серии постов Маска, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир.

Маск, в частности, заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева», а Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.

По данным Foreign Policy, Starlink для Украины - все же не полная благотворительность и частично оплачивается США, Великобританией и Польшей. Представитель польского правительства подтвердил, что страна заплатила около 5,9 миллиона долларов за предоставляемые Украине услуги Starlink.