Гросси отметил прогресс в переговорах по безопасности вокруг ЗАЭС

«Я провожу консультации и с теми, и с другими. Я бы не согласился с оценкой, что мы не достигли никакого прогресса, я думаю, напротив. Конечно, мы говорим о чем-то сложном. Это — настоящая война, и защитная зона, которую я предлагаю, находится как раз на линии фронта, на линии контакта противников. Как я считаю, мы движемся вперед», — заявил Гросси.