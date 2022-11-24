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1 час назад

Гросси заявил о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Газета.Ru

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает телеканал CNN.

Гросси отметил прогресс в переговорах по безопасности вокруг ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал о консультациях, которые проводит вместе с российскими и украинскими представителями.

«Я провожу консультации и с теми, и с другими. Я бы не согласился с оценкой, что мы не достигли никакого прогресса, я думаю, напротив. Конечно, мы говорим о чем-то сложном. Это — настоящая война, и защитная зона, которую я предлагаю, находится как раз на линии фронта, на линии контакта противников. Как я считаю, мы движемся вперед», — заявил Гросси.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача Запорожской АЭС под «международный контроль» будет означать возможность передачи станции Украине.

Рогов также указал, что у него отсутствует доверие к западным гарантам, включая международные организации.

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