Гросси отметил прогресс в переговорах по безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает телеканал CNN.
Он рассказал о консультациях, которые проводит вместе с российскими и украинскими представителями.
«Я провожу консультации и с теми, и с другими. Я бы не согласился с оценкой, что мы не достигли никакого прогресса, я думаю, напротив. Конечно, мы говорим о чем-то сложном. Это — настоящая война, и защитная зона, которую я предлагаю, находится как раз на линии фронта, на линии контакта противников. Как я считаю, мы движемся вперед», — заявил Гросси.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача Запорожской АЭС под «международный контроль» будет означать возможность передачи станции Украине.
Рогов также указал, что у него отсутствует доверие к западным гарантам, включая международные организации.