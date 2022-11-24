Евродепутат раскритиковал резолюцию о России

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что принятие резолюции, признающей Россию «государством-спонсором терроризма», подталкивает ЕС к войне с Москвой. Об этом он рассказал в своем твиттере.

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«Голосуя на этой неделе за резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма, Европейский парламент преследует лишь коммуникационную цель, потому что в европейском праве не существует концепции государства-спонсора терроризма», - заявил он.

Мариани подчеркнул, что в интересах Франции окончание украинского кризиса, как и в интересах России, Украины и их народов - как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт.

«Нормально, что и Москва, и Киев, стремятся достичь своих военных целей. Что противоестественно, так это эскалация конфликта со стороны ЕС вместо поисков мира», - заявил евродепутат.

По его мнению, ЕС исчерпал все ресурсы в этом конфликте и решил применить к России «позорную санкцию», которую не использовали даже для исламистских группировок.

«Что нам остается после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остается война. Вот к чему нас подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Владимира Зеленского выше интересов французского народа», - заключил Мариани.

23 ноября Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию «государством - спонсором терроризма». Резолюцию поддержали 494 депутата из 705, 58 выступили против. Аналогичные резолюции ранее приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Чехии.