Удерживаемые в Египте российские моряки встретились с консулом

Капитан и старший помощник судна Soy, которое было задержано в египетском порту Александрия, встретились с консулом, им передали вещи и предоставили возможность поговорить с родными. Об этом ТАСС в четверг сообщили в российском профсоюзе моряков.

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Ранее в генеральном консульстве РФ в Александрии сообщали, что российские дипломаты договорились с египетскими властями о консульском посещении российских моряков, которые находятся под арестом в городе Александрии, расположенном на побережье Средиземного моря.

"Наконец состоялась очная встреча моряков, адвоката, представителя Международной Федерации транспортников в Египте, консула и переводчика. Им передали вещи, еду и дали поговорить с родными", - сообщили в профсоюзе.

В профсоюзе добавили, что расследование их дела продолжается, сделан адвокатский запрос в генпрокуратуру Египта.

По данным профсоюза Российских моряков, 4 ноября экипаж Soy был арестован в Александрии, в порту с судна выгрузили контейнеры, в трех из которых содержалось 28 тонн медицинского препарата "Трамадол". Этот препарат, согласно заявлению властей Египта, запрещен в стране. Моряки, среди которых пятеро россиян и трое граждан Болгарии, были задержаны. В результате правоохранительные органы Египта предъявили обвинения лишь двум российским морякам - капитану и старшему помощнику судна Soy. Остальные члены экипажа вернулись на родину.