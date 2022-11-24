Блинкен призвал Москву отозвать законопроект о пропаганде ЛГБТ

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал российских законодателей отозвать законопроект, усиливающий запрет на ЛГБТ-пропаганду в РФ. Об этом он написал в своем твиттере.
23 ноября Госдума во втором чтении одобрила пакет законопроектов о запрете пропаганды педофилии и ЛГБТ. Депутаты планируют расширить уже действующий закон «о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей и запретить распространение информации об ЛГБТ в соцсетях, новостных агрегаторах, рекламе, литературе и фильмах.
Также законопроекты запрещают распространение информации, которая может «вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил, как будут выявлять пропаганду, на примере писателя Оскара Уайльда.
«Если о нем будет сказано, что он стал таким выдающимся писателем только благодаря своей ориентации, то это будет пропаганда. А если просто будет упоминание этого факта его биографии, то это пропагандой считаться не будет», - заявил депутат.
Также он отмечал, что «Лолита» Владимира Набокова не будет считаться пропагандой педофилии, так как «никто из читателей не захочет оказаться на месте главного героя».
«Предлагаемое расширение российского запрета на информацию по вопросам ЛГБТКИ+ станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТКИ+ в России», - так прокомментировал новые законопроекты Блинкен.
Он подчеркнул, что США призывают российских законодателей отозвать законопроект и «уважать права человека и достоинство всех».