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4 часа назад

Пентагон назвал удары Турции по Ираку и Сирии угрозой американцам

Елена Прошина

Представитель Минобороны США Пэт Райдер, заявил, что недавние удары Турции по Сирии и Ираку напрямую угрожали безопасности американского персонала, который работает в регионе. Об этом пишет «Интерфакс».

Пентагон назвал удары Турции по Сирии угрозой американцам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что «несогласованные военные действия угрожают суверенитету Ирака». Райдер также призвав к немедленной деэскалации ситуации.

«Недавние авиаудары по Сирии напрямую угрожали безопасности американского персонала, который работает там с местными партнерами, чтобы победить ИГ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России)», - говорится в заявлении Пентагона.

Он призвал к немедленной деэскалации, которая необходима «чтобы по-прежнему основное внимание уделялось разгрому ИГ и чтобы обеспечить безопасность персонала на местах».

«Мы признаем законные опасения Турции в области безопасности. Мы продолжим обсуждать с Турцией и нашими местными партнерами сохранение договоренностей о прекращении огня", отметив, что "министерство обороны глубоко обеспокоено эскалацией действий на севере Сирии, Ирака и Турции», -

Напомним, Турция нанесла удары по позициям курдских военизированных формирований СДС на севере Сирии и в Ираке. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что «искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности».

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