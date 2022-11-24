Пентагон назвал удары Турции по Сирии угрозой американцам

Представитель Минобороны США Пэт Райдер, заявил, что недавние удары Турции по Сирии и Ираку напрямую угрожали безопасности американского персонала, который работает в регионе. Об этом пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «несогласованные военные действия угрожают суверенитету Ирака». Райдер также призвав к немедленной деэскалации ситуации.

«Недавние авиаудары по Сирии напрямую угрожали безопасности американского персонала, который работает там с местными партнерами, чтобы победить ИГ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России)», - говорится в заявлении Пентагона.

Он призвал к немедленной деэскалации, которая необходима «чтобы по-прежнему основное внимание уделялось разгрому ИГ и чтобы обеспечить безопасность персонала на местах».

«Мы признаем законные опасения Турции в области безопасности. Мы продолжим обсуждать с Турцией и нашими местными партнерами сохранение договоренностей о прекращении огня", отметив, что "министерство обороны глубоко обеспокоено эскалацией действий на севере Сирии, Ирака и Турции», -