Глава Евросовета и лидер КНР встретятся в декабре в Пекине

Глава Европейского совета Шарль Мишель в начале декабря посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на два источника.
По данным издания, Мишель прибудет в столицу Китая 1 декабря.
Как отмечают источники, поездка главы Евросовета направлена на поддержание связей с Пекином на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом.
В начале ноября КНР посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Си Цзиньпин в ходе встречи предложил своему германскому коллеге усилить сотрудничество на фоне изменений и беспорядков в мире. По словам МИД КНР, политики высказались за укрепление взаимного доверия.