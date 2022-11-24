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2 часа назад

FT: глава Евросовета и лидер КНР встретятся в декабре в Пекине

ТАСС

Глава Европейского совета Шарль Мишель в начале декабря посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на два источника.

Глава Евросовета и лидер КНР встретятся в декабре в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Мишель прибудет в столицу Китая 1 декабря.

Как отмечают источники, поездка главы Евросовета направлена на поддержание связей с Пекином на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом.

В начале ноября КНР посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Си Цзиньпин в ходе встречи предложил своему германскому коллеге усилить сотрудничество на фоне изменений и беспорядков в мире. По словам МИД КНР, политики высказались за укрепление взаимного доверия.

В мире,Олаф Шольц,Шарль Мишель,Цзиньпин Си,Европейский совет,
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