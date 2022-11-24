Глава Евросовета и лидер КНР встретятся в декабре в Пекине

Как отмечают источники, поездка главы Евросовета направлена на поддержание связей с Пекином на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом.

В начале ноября КНР посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Си Цзиньпин в ходе встречи предложил своему германскому коллеге усилить сотрудничество на фоне изменений и беспорядков в мире. По словам МИД КНР, политики высказались за укрепление взаимного доверия.