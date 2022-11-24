Принятой резолюцией, признающей Россию «государством-спонсором терроризма», Европарламент подталкивает Европу к войне с Москвой вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, Европейский союз исчерпал все средства в конфликте вокруг Украины.

«И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к "Талибану"* в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остаётся война», — сказал народный избранник.

Он отметил, что желания украинского лидера Владимира Зеленского ставятся выше интересов народа Франции. При этом Мариани указал, только пять из 27 стран Евросоюза приняли такое решение [по резолюции]. Кроме того, Европарламент навязывает европейским странам внешнюю политику, которой они не желают придерживаться.

Евродепутат отметил, что в интересах Москвы и Киева, а также их народов – как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт. При этом он считает противоестественным то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того, чтобы искать мир.