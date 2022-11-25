Китай поставил новый антирекорд по заражению коронавирусом

За сутки в Китае выявлено почти 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это антирекорд за все время пандемии в стране, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Среди 32943 случаев заражения 90,5% приходится на бессимптомные, при этом 186 человек с COVID прибыли из-за границы, остальные заразились в Китае. Максимум выявленных за сутки новых случаев COVID обновляет второй день подряд – накануне их было зафиксировано 31656. Прежний антирекорд для Китая был установлен в апреле – 29411 случаев за сутки, передает ТАСС.