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1 час назад

ЦИК Бразилии оштрафовал партию экс-президента Болсонару за плохие намерения

Lenta.ru

Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента Жаира Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства и назначил крупный штраф. Об этом сообщает портал G1.

ЦИК Бразилии оштрафовал партию экс-президента Болсонару за плохие намерения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Члены либеральной партии, от которой баллотировался Болсонару, заявила о плохом функционировании системы электронного голосования. Они требовали аннулировать часть голосов, поданных через данные системы. В инстанции партии дали сутки на предоставление доказательств. Однако либералы не смогли доказать свою правоту.

Председатель Верховного избирательного суда Алешандри ди Морайс отклонил просьбу о и назначил штраф за обращение в суд с плохими намерениями. Сумма штрафа составляет 22,9 миллиона реалов (около 4,2 миллиона долларов).

30 октября в Бразилии состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.

Да Силва уже находился на высшем посту, возглавляя страну с 2003 по 2010 год. Комментируя свое избрание на пост главы государства, он говорил, что у него начался процесс возрождения в бразильской политике. По его словам, страна сейчас находится «в очень сложной ситуации».

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