В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Китай призвал Россию и Украину сделать все для защиты ядерных объектов

Елена Прошина

Пекин призывает власти России и Украины приложить максимум усилий для защиты ядерных объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании СБ ООН заместителя постоянного председателя Китая при ООН Гэна Шуана.

Китай обратился к РФ и Украине с призывом
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что в минувшие выходные Запорожская атомная электростанция подверглась массированному обстрелу за последнее время, что нанесло серьезный ущерб объекту. Дипломат указал на важность обеспечения безопасности. По его словам, КНР призывает все соответствующие стороны «действовать благоразумно и приложить максимум усилий для обеспечения безопасности ядерных объектов и недопущения ядерных инцидентов».

Шуан отмечает, что китайские власти призывают вовлеченные стороны проявлять сдержанность, избегать действий, которые усугубляют конфронтацию и не допустить выхода ситуации из-под контроля. Также указывается на необходимость соблюдать международное гуманитарное право. Постпред подчеркнул, что международное сообщество должно помочь Киеву в срочном порядке отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру и обеспечить украинцев зимними вещами.

Напомним, в ООН назвали обстрелы Запорожской атомной электростанции безрассудным и предосудительным поступком. 19 ноября военные Украины возобновили атаку на ЗАЭС. Удары артиллерии по объекту были зафиксированы 20 и 21 ноября.

В мире,Совбез ООН,ООН,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители