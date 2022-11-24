Китай обратился к РФ и Украине с призывом

Пекин призывает власти России и Украины приложить максимум усилий для защиты ядерных объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании СБ ООН заместителя постоянного председателя Китая при ООН Гэна Шуана.

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Он напомнил, что в минувшие выходные Запорожская атомная электростанция подверглась массированному обстрелу за последнее время, что нанесло серьезный ущерб объекту. Дипломат указал на важность обеспечения безопасности. По его словам, КНР призывает все соответствующие стороны «действовать благоразумно и приложить максимум усилий для обеспечения безопасности ядерных объектов и недопущения ядерных инцидентов».

Шуан отмечает, что китайские власти призывают вовлеченные стороны проявлять сдержанность, избегать действий, которые усугубляют конфронтацию и не допустить выхода ситуации из-под контроля. Также указывается на необходимость соблюдать международное гуманитарное право. Постпред подчеркнул, что международное сообщество должно помочь Киеву в срочном порядке отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру и обеспечить украинцев зимними вещами.