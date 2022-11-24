Politico: Запад ищет возможности увеличения производства оружия из-за истощенных арсеналов

Страны Запада рассматривают различные варианты по увеличению производства вооружений и боеприпасов к ним, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

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Это связано с постоянными поставками военной помощи украинским властям. Сегодня западные правительства пытаются понять, как быстрее закупить и произвести новые вооружения, поскольку конфликт вокруг Украины истощает их запасы. Как утверждает издание, Запад ищет способы увеличить производство противотанковых комплексов, новых средств противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов. Это связано с тем, что ВСУ ежедневно применяют около 5-6 тысяч снарядов.

Как заявил глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон, конфликт на Украине является «войной промышленных мощностей». С начала специальной военной операции у оборонно-промышленного комплекса западных стран не было времени для увеличения мощностей и привлечения новых работников, поскольку компании ожидают новых контрактов.

Что касается Соединенных Штатов, то американское военное ведомство готовит план ускорения продаж вооружений за рубеж для пополнения истощенных арсеналов союзников в Европе. Работа над планом может завершиться в ближайшее время. Вашингтон также принимает усилия с целью конкурировать с другими государствами, которые позиционируют себя в качестве «альтернативы дорогому американскому вооружению, поставки которого зачастую идут очень медленно».