Зеленский на заседании СБ ООН выступил с призывом по России

Фото: Телеграм-канал Зеленского Телеграм-канал Зеленского

"Государство-террорист (таковым Украина считает Россию - прим. ТАСС) не может участвовать ни в каких голосованиях относительно своей агрессии и террора, это тупик", - сказал он, выступая по видеосвязи на срочном заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое было созвано по просьбе Киева.

Зеленский также призвал лишить Россию права вето на решения Совета Безопасности. По его мнению, эти меры "восстановят справедливость внутри структуры ООН".

Это не первый такой призыв. 22 сентября Зеленский, выступая по видеосвязи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, также призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности. По его мнению, наказание России является частью "формулы мира".

Кроме того, Зеленский предложил Совбезу ООН принять резолюцию об "осуждении любых форм энергетического террора".

На срочном заседании Совета Безопасности ООН президент Украины также повторил свою просьбу о поставках систем ПВО. "Мы обращаемся к нашим партнерам с просьбой защитить наше небо, - сказал он. - Нам нужны современные эффективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, и я благодарю всех тех, кто нам уже помогает".