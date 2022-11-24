МККК готов выступить посредником в обмене пленными между РФ и Украиной

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить нейтральным посредником при обмене военнопленными между Россией и Украиной, если у обеих сторон возникнет желание такой поддержки. Об этом газете "Известия" сообщил генеральный директор МККК Роберт Мардини.

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Он заявил, что продолжит настаивать на предоставлении МККК доступа ко всем военнопленным, вне зависимости от места их содержания. Мардини указал на важность передачи сведений о нахождении военнопленных из национальных справочных бюро России и Украины в Центральное агентство по розыску МККК. Он добавил, что это необходимо для того, "чтобы близкие были своевременно проинформированы".

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 35 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена в рамках обмена с Киевом по формуле "35 на 35".