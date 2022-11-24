В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
29 минут назад

МККК готов выступить посредником в обмене пленными между РФ и Украиной

Газета.Ru

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить нейтральным посредником при обмене военнопленными между Россией и Украиной, если у обеих сторон возникнет желание такой поддержки. Об этом газете "Известия" сообщил генеральный директор МККК Роберт Мардини.

МККК готов выступить посредником в обмене пленными между РФ и Украиной
Фото: ReutersReuters

Он заявил, что продолжит настаивать на предоставлении МККК доступа ко всем военнопленным, вне зависимости от места их содержания. Мардини указал на важность передачи сведений о нахождении военнопленных из национальных справочных бюро России и Украины в Центральное агентство по розыску МККК. Он добавил, что это необходимо для того, "чтобы близкие были своевременно проинформированы".

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 35 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена в рамках обмена с Киевом по формуле "35 на 35".

До этого обмен пленными состоялся 3 ноября. Тогда из украинского плена удалось освободить 107 человек, из них 63 — из ДНР и ЛНР.

В мире,Татьяна Москалькова,Международный комитет Красного Креста,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители