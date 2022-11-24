МККК готов выступить посредником в обмене пленными между РФ и Украиной

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить нейтральным посредником при обмене военнопленными между Россией и Украиной, если у обеих сторон возникнет желание такой поддержки. Об этом газете "Известия" сообщил генеральный директор МККК Роберт Мардини.
Он заявил, что продолжит настаивать на предоставлении МККК доступа ко всем военнопленным, вне зависимости от места их содержания. Мардини указал на важность передачи сведений о нахождении военнопленных из национальных справочных бюро России и Украины в Центральное агентство по розыску МККК. Он добавил, что это необходимо для того, "чтобы близкие были своевременно проинформированы".
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 35 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена в рамках обмена с Киевом по формуле "35 на 35".
До этого обмен пленными состоялся 3 ноября. Тогда из украинского плена удалось освободить 107 человек, из них 63 — из ДНР и ЛНР.