Лукашенко пообещал мощный ответ РФ и Белоруссии в случае нападения

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в случае нападения с запада или юга власти страны ответит вместе с Москвой так, что не только Европа задрожит, сообщает РИА Новости.
«Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил», — сказал глава государства.
Президент Белоруссии также отреагировал на предположения американских журналистов о том, что белорусская армия вскоре вторгнется на Украину. Лукашенко назвал это «глупостью полной». По его словам, если Минск ввяжется в конфликт вокруг Украины, то будет «наоборот, хуже». Президент отметил, что «это не роль Беларуси».
Также Лукашенко считает, что странам ОДКБ предстоит повысить оперативность транзита по своей территории войск и техники членов организации. По его словам, «были у нас события», в рамках которых пришлось сутками согласовывать переброску сил. Глава государства отметил, что «оперативность переброски войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции».