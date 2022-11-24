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1 час назад

Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения

Елена Прошина

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в случае нападения с запада или юга власти страны ответит вместе с Москвой так, что не только Европа задрожит, сообщает РИА Новости.

Лукашенко пообещал мощный ответ РФ и Белоруссии в случае нападения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил», — сказал глава государства.

Президент Белоруссии также отреагировал на предположения американских журналистов о том, что белорусская армия вскоре вторгнется на Украину. Лукашенко назвал это «глупостью полной». По его словам, если Минск ввяжется в конфликт вокруг Украины, то будет «наоборот, хуже». Президент отметил, что «это не роль Беларуси».

Также Лукашенко считает, что странам ОДКБ предстоит повысить оперативность транзита по своей территории войск и техники членов организации. По его словам, «были у нас события», в рамках которых пришлось сутками согласовывать переброску сил. Глава государства отметил, что «оперативность переброски войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции».

В мире,Александр Лукашенко,
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