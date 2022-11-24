Лукашенко пообещал мощный ответ РФ и Белоруссии в случае нападения

«Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил», — сказал глава государства.