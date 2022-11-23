В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
3 часа назад

Токаев призвал к совместному поиску вариантов разрешения конфликта на Украине

Илья Родин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Россию и Украину использовать любой шанс, чтобы решить конфликт путем переговоров. Об этом пишет РБК.

Токаев обозначил свою позицию по украинскому кризису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Токаев заявил во время сессии Совбеза ОДКБ, что настал момент совместного поиска мирного пути для разрешения конфликта на Украине.

Зеленский предложил России публичные переговоры

Президент Казахстана отметил, что нельзя допустить, чтобы «братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами».

По его оценке, переговоры в Стамбуле дали надежду мировому сообществу на дипломатическое решение кризиса, однако в силу ряда причин «соглашение было подорвано».

Напомним, что Токаев последовательно выражает приверженность дипломатическому разрешению противостояния на Украине.

В мире,СВО,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители