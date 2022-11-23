Токаев обозначил свою позицию по украинскому кризису

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Россию и Украину использовать любой шанс, чтобы решить конфликт путем переговоров. Об этом пишет РБК.

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Токаев заявил во время сессии Совбеза ОДКБ, что настал момент совместного поиска мирного пути для разрешения конфликта на Украине.

Президент Казахстана отметил, что нельзя допустить, чтобы «братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами».

По его оценке, переговоры в Стамбуле дали надежду мировому сообществу на дипломатическое решение кризиса, однако в силу ряда причин «соглашение было подорвано».