Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. По его словам, из 17 подготовленных документов два были направлены на доработку, сообщает РБК.

Фото: kremlin kremlin

Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. По 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку, — сказал Пашинян.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать. По его словам, «ОДКБ востребована и необходима». Россия продолжает играть важную роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования и продолжит помогать, отметил официальный представитель Кремля.

Затрагивалась эта тема весьма откровенно, очень прямо, конструктивно. Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы, — сказал Песков, отметив, что эта тема находится на «повестке дня».