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4 часа назад

Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ

News.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. По его словам, из 17 подготовленных документов два были направлены на доработку, сообщает РБК.

Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ
Фото: kremlinkremlin

Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. По 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку, — сказал Пашинян.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать. По его словам, «ОДКБ востребована и необходима». Россия продолжает играть важную роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования и продолжит помогать, отметил официальный представитель Кремля.

Затрагивалась эта тема весьма откровенно, очень прямо, конструктивно. Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы, — сказал Песков, отметив, что эта тема находится на «повестке дня».

В среду, 23 ноября, в Ереване состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, в котором принимали участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян. Лидеры стран обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В мире,Никол Пашинян,Совет коллективной безопасности,
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