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32 минуты назад

В ФРГ ответили на заявления о том, что Германия хотела поражения Украины

Елена Прошина

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт прокомментировал слова Джонсона о том, что в ФРГ хотели, чтобы Киев как можно быстрее сдался России. Об этом сообщает «Российская газета».

В ФРГ ответили на заявления о том, что Германия хотела поражения Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы знаем, что очень забавный бывший премьер-министр (Джонсон) всегда имеет уникальные отношения с правдой и этот случай не является исключением», – ответил Хебестрейт.

Он также подчеркнул, что «факты говорят против утверждений (Джонсона)», так как власти Германии оперативно стали оказывать военную помощь Украине, как только возникла такая необходимость.

«Это полная ерунда», – подытожил представитель ФРГ.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании заявил, что власти Германии «всевозможным веским экономическим причинам» хотели, чтобы Украина как можно быстрее проиграла, а не развязывала длительную войну.

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