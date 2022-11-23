В ФРГ ответили на заявления о том, что Германия хотела поражения Украины

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт прокомментировал слова Джонсона о том, что в ФРГ хотели, чтобы Киев как можно быстрее сдался России. Об этом сообщает «Российская газета».

«Мы знаем, что очень забавный бывший премьер-министр (Джонсон) всегда имеет уникальные отношения с правдой и этот случай не является исключением», – ответил Хебестрейт.

Он также подчеркнул, что «факты говорят против утверждений (Джонсона)», так как власти Германии оперативно стали оказывать военную помощь Украине, как только возникла такая необходимость.

«Это полная ерунда», – подытожил представитель ФРГ.