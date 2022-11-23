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53 минуты назад

Time: Европейцы все меньше сочувствуют украинским беженцам

Елена Прошина

Обозреватель Time Лиза Абенд пишет, что жители Евросоюза всё меньше сочувствуют украинским беженцам.

Time: Европейцы все меньше сочувствуют украинским беженцам
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

По её словам, количество беженцев с Украины уменьшается, а в государствах Европы начинают сворачивать программы помощи для переселенцев. По данным, которые приводит Абенд, начиная с февраля Украину покинуло около восьми миллионов человек. Из этого числа в Европу направилось более половины. Странам Евросоюза даже пришлось внести поправки в законодательство, чтобы упростить поиск работы для беженцев.

Однако, как сообщает обозреватель, на сегодняшний день европейцев всё больше волнуют их собственные проблемы. По мнению Абенд, это «первые признаки того, что решимость европейцев начинает ослабевать». Например, 12 из 16 немецких земель заявили, что лимиты для приема беженцев уже исчерпаны, в Австрии больше не будут оплачивать проезд беженцев в поездах, а в Британии заканчивается срок действия программы «Дома для Украины».

Ранее украинские беженцы, живущие на шотландском круизном лайнере, пожаловались на русскоязычный экипаж.

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