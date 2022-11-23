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57 минут назад

Маск нашел в штаб-квартире Twitter шкаф с футболками движения «Воук»

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обнаружил в штаб-квартире Twitter шкаф, заполненный футболками с принтами на тему движения «Воук». Своей находкой он поделился на своей странице в социальной сети.

«Найдены в шкафу в штаб-квартире Twitter», — написал Маск, сопроводив текст смеющимися смайликами-эмодзи.

Также в подтверждение своих слов он прикрепил к посту видео находки. На нем видны полки шкафа, на которых лежат в стопках футболки разных цветов с надписью на груди #StayWoke.

Отметим, что «Воук» в современном американском политическом сленге обозначает движение, связанное с радикальным антирасизмом, феминизмом, ЛГБТ-активизмом и другими направлениями за новую идентичность.

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