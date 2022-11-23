Маск нашел в штаб-квартире Twitter шкаф с футболками движения «Воук»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обнаружил в штаб-квартире Twitter шкаф, заполненный футболками с принтами на тему движения «Воук». Своей находкой он поделился на своей странице в социальной сети.

«Найдены в шкафу в штаб-квартире Twitter», — написал Маск, сопроводив текст смеющимися смайликами-эмодзи.

Также в подтверждение своих слов он прикрепил к посту видео находки. На нем видны полки шкафа, на которых лежат в стопках футболки разных цветов с надписью на груди #StayWoke.