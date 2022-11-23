Британия заявила о невозможности отношений с Россией на прежнем уровне

Отношения Британии и России не могут вернуться на прежний уровень в условиях проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает ТАСС.

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Globallookpress.com Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Мы поддерживаем диалог с Россией. Министр обороны [Бен] Уоллес недавно разговаривал со своим российским коллегой [СергСергеем Шойгу]. На саммите G20 премьер-министр Сунак высказал недовольство [российскими действиями] министру иностранных дел России [Сергею] Лаврову. Мы считаем, что Россия должна покинуть украинскую территорию», — отметил он.

Представитель Сунака подчеркнул, что власти Соединенного Королевства не намерены давить на украинское руководство. В Лондоне уверены, что Киев должен принимать самостоятельное решение об участии в переговорном процессе с Москвой, так как Украина — суверенное государство. Он также отметил, что Британия не видит готовности России вести содержательные переговоры.

Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил королевства адмирал Тони Радакин заявил, что Лондон не будет давить на Киев и не станет подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, он сам должен принять решение.