СБ ООН проведет срочное заседание по Украине

Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в постпредстве РФ.
В постпредстве отметили, что во внеочередном заседании предположительно будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. В случае, если его участие будет одобрено, он выступит в онлайн-формате.
По оценке дипломатов, его допуск явится нарушением принятых при проведении подобных мероприятий правил.
Напомним, что в среду, 23 ноября, в результате ракетных ударов было отключено электроснабжение в Киеве, Одессе и других крупных населенных пунктах. Кроме того, без света остались Молдавия и Приднестровье.