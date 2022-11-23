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5 часов назад

Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00

Илья Родин

Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в постпредстве РФ.

СБ ООН проведет срочное заседание по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В постпредстве отметили, что во внеочередном заседании предположительно будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. В случае, если его участие будет одобрено, он выступит в онлайн-формате.

В Киеве произошло несколько взрывов

По оценке дипломатов, его допуск явится нарушением принятых при проведении подобных мероприятий правил.

Напомним, что в среду, 23 ноября, в результате ракетных ударов было отключено электроснабжение в Киеве, Одессе и других крупных населенных пунктах. Кроме того, без света остались Молдавия и Приднестровье.

СВО,Владимир Зеленский,Совбез ООН,
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