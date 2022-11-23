Эстония планирует снести более 240 советских памятников

Более 240 советских памятников намечены под снос в Эстонии. Об этом в среду сообщил портал национального гостелерадио Э-эр-эр со ссылкой на заявление государственной канцелярии по материалам специально созданной рабочей группы по советским памятникам.
Рабочая группа картографировала 322 памятника, из которых подлежат сносу или замене 244 памятника, на данный момент уже убрано 56 из них, говорится в сообщении. 74 памятника признаны нейтральными.
Некоторые значимые советские памятные символы рабочая группа считает возможным сохранить. Это, например, относится к мемориалу Техумарди и расположенной там братской могиле 330 погибших во Второй мировой войне как "важному модернистскому монументу". Тем не менее рекомендовано рассмотреть вопрос о замене таблички с текстом.
По нескольким советским памятникам рабочая группа не сформулировала свою позицию, заявив о необходимости более широких общественных дискуссий.