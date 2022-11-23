Эстония планирует снести более 240 советских памятников

Более 240 советских памятников намечены под снос в Эстонии. Об этом в среду сообщил портал национального гостелерадио Э-эр-эр со ссылкой на заявление государственной канцелярии по материалам специально созданной рабочей группы по советским памятникам.

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Рабочая группа картографировала 322 памятника, из которых подлежат сносу или замене 244 памятника, на данный момент уже убрано 56 из них, говорится в сообщении. 74 памятника признаны нейтральными.

Некоторые значимые советские памятные символы рабочая группа считает возможным сохранить. Это, например, относится к мемориалу Техумарди и расположенной там братской могиле 330 погибших во Второй мировой войне как "важному модернистскому монументу". Тем не менее рекомендовано рассмотреть вопрос о замене таблички с текстом.