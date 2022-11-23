В США раскрыли «план» Путина по Украине на зимний период

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что власти России якобы планируют оставить Украину зимой без электроснабжения, воды и отопления, чтобы в Евросоюз направился новый поток беженцев. Об этом пишет The Washington Post.

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«Делая Украину непригодной для жизни в зимнее время, они [российские власти] потенциально отправляют в Европу еще миллионы украинцев», - подчеркнул Ходжес.

По его оценке, это приведет к тому, что население европейских стран начнет «давить» на своих лидеров. Они, в свою очередь, могут начать дипломатический прессинг в отношении Киева.

Ходжес отметил, что Евросоюз сможет принять новую волну мигрантов, продолжит поддержку Украины. Он добавил, что как бы «президент России Владимир Путин не пытался сломить волю украинского народа», США и ЕС обеспечат Киев всем необходимым.