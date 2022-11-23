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6 часов назад

В США раскрыли «план» Путина по Украине на зимний период

Илья Родин

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что власти России якобы планируют оставить Украину зимой без электроснабжения, воды и отопления, чтобы в Евросоюз направился новый поток беженцев. Об этом пишет The Washington Post.

В США раскрыли «план» Путина по Украине на зимний период
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Делая Украину непригодной для жизни в зимнее время, они [российские власти] потенциально отправляют в Европу еще миллионы украинцев», - подчеркнул Ходжес.

По его оценке, это приведет к тому, что население европейских стран начнет «давить» на своих лидеров. Они, в свою очередь, могут начать дипломатический прессинг в отношении Киева.

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Ходжес отметил, что Евросоюз сможет принять новую волну мигрантов, продолжит поддержку Украины. Он добавил, что как бы «президент России Владимир Путин не пытался сломить волю украинского народа», США и ЕС обеспечат Киев всем необходимым.

Ранее сообщалось, что в аварийном режиме отключились энергоблоки на украинских АЭС. По данным «Энергоатома», показатели на них остались в норме, радиационный фон не изменился.

В мире,СВО,Бен Ходжес,Владимир Путин,Росэнергоатом,ЕС,
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