Пока вы не уснули: Новая резолюция ЕС о России и договоренность Генштаба ВС РФ с НАТО

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Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»

Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством «спонсором терроризма» в связи со спецоперацией на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте документа говорится, что принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы». Отмечается, что такая резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

СМИ сообщили о договоренностях Генштаба ВС РФ и НАТО по Черному морю

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов». Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники в альянсе пишет Euractiv.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

На пленарном заседании Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ. Кроме того, подобная информация была включена в перечень запрещенной для детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, под запрет попадает пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии, призыв к смене пола среди подростков, распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Аналогичные поправки будут внесены в закон об информации и закон о СМИ. Также эту информацию предлагают включить в список запрещенной для детей.

ЦРУ заявило о планах вербовать недовольных россиян

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что американская разведка готова к сотрудничеству с россиянами, недовольными политикой РФ по Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что Марлоу использовал свое первое публичное выступление с момента вступления в должность в 2021 году, чтобы сделать предложение потенциальным агентам.

Он подчеркнул, что действия РФ на Украине открыли возможности для западных спецслужб по вербовке недовольных россиян.

Минобороны: попытка изолировать Россию провалилась

Попытка изолировать Россию на международной арене провалилась, в этом году российское военное ведомство взаимодействует с более чем 100 странами. Об этом заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, пишет РИА Новости.

«Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций», - заявил он по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс» в Камбодже.

США отказались признавать РФ спонсором терроризма

Россия не вписывается в рамки определения страны — спонсора терроризма, установленного законодательством США, поэтому мы не признаем ее таковой. С таким заявление выступила американский посол по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак, передает «РБК».

«Мы можем признавать государства спонсорами терроризма, но наше законодательство дает немного другое определение, чем европейские. Буду честной, Россия просто не вписывается в его рамки», — сказала она.

Кадыров сообщил об уничтожении сотен бойцов ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении почти 200 бойцов ВСУ военнослужащими полка «Север» им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что военнослужащие полка «Север» успешно отразили несколько атак противника. В результате украинские войска понесли тяжелые потери.

США не оставили лазеек для обхода потолка цен на российскую нефть

Замглавы Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев считает, что США постарались не оставить лазеек, позволяющих обойти ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

В ближайшее время США и другие страны G7 должны согласовать уровень потолка цен на российскую нефть.

По последним данным The Wall Street Journal, речь идет об ограничении в 60-70 долларов за баррель.

Россия, Турция и Иран договорились о новом раунде «Астаны» по Сирии

Следующий раунд переговоров России, Турции и Ирана в «астанинском» формате по Сирии пройдут в первой половине 2023 года в России. Об этом говорится в трехстороннем заявлении, пишет РИА Новости.

«Договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации», - говорится в заявлении.

В Раду внесен законопроект о запрете РПЦ на Украине

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории страны. Об этом сообщила фракция «Европейская солидарность», пишет «Интерфакс».