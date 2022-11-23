Глава МИД Турции сообщил, чем закончится конфликт на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу полагает, что конфликт на Украине закончится за столов переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
«На наш взгляд, война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя», — сказал министр на конференции в одном из вузов Анкары.
По его словам, после встречи глав МИД России и Украины в Анталье в марте, а также последовавших за ней переговоров делегаций в Стамбуле страны были близки к достижению договоренностей о прекращении огня, а потом «отдались от диалога». При этом он заявил, что текущие условия «серьезно отличаются».
«Налицо новые реалии, ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды», — указал Чавушоглу.
Министр также сказал, что ставка на военный компонент повышает риск того, что конфликт «может затянуться на десятилетия».
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Турция может спасти европейские страны от экономического кризиса, а также примирить Украину и Россию.