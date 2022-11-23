Глава МИД Турции сообщил, чем закончится конфликт на Украине

«На наш взгляд, война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя», — сказал министр на конференции в одном из вузов Анкары .

По его словам, после встречи глав МИД России и Украины в Анталье в марте, а также последовавших за ней переговоров делегаций в Стамбуле страны были близки к достижению договоренностей о прекращении огня, а потом «отдались от диалога». При этом он заявил, что текущие условия «серьезно отличаются».