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1 час назад

Лукашенко обратился к  сторонам Украинского конфликта

Елена Прошина

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лукашенко обратился к сторонам Украинского конфликта
Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое заявление Лукашенко сделал во время заседания совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

«Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?», – заявил он.

Лукашенко также сравнил события на Украине с торнадо, который затягивает в себя всё большее количество стран и создает всё больше разрушений.

«Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой», – отметил он.

Кроме того, Лукашенко напомнил, что Беларусь ранее настойчиво предупреждала об опасности эскалации ситуации в Европейском регионе.

«Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине», – подытожил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в международной политике не должно быть места ядерному шантажу.

В мире,Александр Лукашенко,
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