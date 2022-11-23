Лукашенко обратился к  сторонам Украинского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Лукашенко сделал во время заседания совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
«Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?», – заявил он.
Лукашенко также сравнил события на Украине с торнадо, который затягивает в себя всё большее количество стран и создает всё больше разрушений.
«Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой», – отметил он.
Кроме того, Лукашенко напомнил, что Беларусь ранее настойчиво предупреждала об опасности эскалации ситуации в Европейском регионе.
«Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине», – подытожил он.
Ранее Лукашенко заявил, что в международной политике не должно быть места ядерному шантажу.