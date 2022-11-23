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7 часов назад

Майя Санду: «Россия оставила Молдову в темноте»

Илья Родин

Глава Молдавии Майя Санду рассказала в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской), что причиной массовых отключений электроснабжения в стране стали ракетные удары по Украине. Об этом пишет РБК.

Санду: «Россия оставила Молдову в темноте»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Россия оставила Молдову в темноте», - подчеркнула Санду.

Глава страны отметила, что восстановление электроснабжения вполне возможно, специалисты работают над этим вопросом.

Санду попросила Запад о помощи

Санду пояснила, что власти Молдавии в дальнейшем не смогут доверять государству, которое «оставляет нас в темноте и холоде».

На фоне этого она заявила, что единственный путь республики может быть только «к свободному миру».

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил ранее, что республика столкнулась с массовыми отключениями электроэнергии.

В мире,Андрей Спыну,
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