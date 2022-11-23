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8 часов назад

Названо условие прямого вступления НАТО в противостояние на Украине

Илья Родин

Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польшу могут в дальнейшем привести к прямому противостоянию между Россией и НАТО, заявил глава исследовательской группы «Стратегия и будущее» Яцек Бартосяк. Об этом пишет The New York Times.

Названо условие прямого вступления НАТО в противостояние на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Яцек Бартосяк уточнил, что в настоящее время российские военные самолеты не совершают полеты поблизости от Польши. Соответственно, риск их случайного поражения ракетой комплекса стремится к нулю.

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Кроме того, подчеркнул эксперт, дальность поражения у ракет ЗРК Patriot не слишком велика (20 км по баллистической цели, 80 км по аэродинамической цели). Они не смогут долететь до зоны спецоперации на Украине.

Бартосяк добавил, что сроки доставки, развертывания и подготовки комплексов к работе весьма значительны. Первые ЗРК приступят к дежурству только в августе 2023 года. К этому времени спецоперация может закончиться.

Таким образом, риск прямого военного конфликта между НАТО и ВС РФ крайне мал, пояснил аналитик.

Вместе с тем, констатировал он, потенциальный риск применения ракет в воздушном пространстве Украины все же сохраняется. Это, в свою очередь, может быть использовано Москвой в качестве предлога для эскалации.

В мире,Армия,Верховный суд,НАТО,
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