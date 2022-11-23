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8 часов назад

Синод УПЦ принял решение о самостоятельном мироварении

ТАССиещё 3

Священный синод Украинской православной церкви (УПЦ) на заседании в среду принял решение о самостоятельном мироварении для богослужений. Так как данное таинство является прерогативой автокефальных церквей, ранее УПЦ получала миро из Москвы.

Синод УПЦ принял решение о самостоятельном мироварении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"23 ноября 2022 года на заседании Священного синода УПЦ принято решение о возобновлении мироварения в Украинской православной церкви. <...> Синод создал соответствующую комиссию, которая будет работать над восстановлением мироварения в Киеве", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.

В УПЦ, которая получила право на независимость и самостоятельность в управлении в октябре 1990 года, заявили, что варить миро в Киевской митрополии начали с середины XV века, его изготовляли в Киево-Печерской лавре. После революционных событий 1917 года эта практика на Украине была приостановлена.

Ранее на этой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Киево-Печерской лавре и Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре в Киеве, а также на территории двух монастырей УПЦ в Ровенской области. В СБУ объяснили обыски необходимостью охраны населения от провокаций и террористических актов.

УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, ее особый статус отражен как в собственном уставе, так и в уставе РПЦ. Собор УПЦ, прошедший 27 мая в Киеве, заявил о том, что утвердил "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Синод РПЦ после этого принял постановление, согласно которому решения собора УПЦ "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и уставу РПЦ.

В мире,АЛЕКСИЙ II,РПЦ,СБУ,
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