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9 часов назад

Кличко рассказал о приостановке водоснабжения в Киеве

Илья Родин

В Киеве приостановлено водоснабжение, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он отметил, что специалисты экстренных служб принимают все необходимые меры, чтобы его возобновить. Об этом пишет РИА «Новости».

Кличко рассказал о приостановке водоснабжения в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено по всему Киеву», - уточнил Кличко.

Мэр уточнил, что специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы возобновить его как можно быстрее. Он добавил, что все же советует киевлянам запастись водой.

Украина обратилась за помощью ко всему миру

По его словам, в городе также активно работают энергетики. Они пытаются восстановить электроснабжение в столице.

В мире,СВО,Виталий Кличко,
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