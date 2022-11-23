Кличко рассказал о приостановке водоснабжения в Киеве

В Киеве приостановлено водоснабжение, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он отметил, что специалисты экстренных служб принимают все необходимые меры, чтобы его возобновить. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено по всему Киеву», - уточнил Кличко.

Мэр уточнил, что специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы возобновить его как можно быстрее. Он добавил, что все же советует киевлянам запастись водой.