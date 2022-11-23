Раскрыт способ вербовки россиян ЦРУ

ЦРУ стало значительно проще вербовать россиян после начала СВО: многие покинули страну, что облегчило работу. Как правило, ведомство открыто размещает сообщения о найме, но к отдельным людям может обращаться лично. Такой способ вербовки в беседе с «Ленте.ру» раскрыл генерал-майор ФСБ России в отставке, военный эксперт Александр Михайлов.

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«Сейчас работа ЦРУ во многом упростилась: большое число людей покинуло Россию, часть недовольных осталась. По сути, ведомство имеет дело с людьми, которые по мировоззрению занимают позицию как ЦРУ, так и НАТО. Если в прошлые периоды необходимо было продумывать материальный вопрос для вербовки, то теперь не нужно и это. Есть идейно-политическая основа», — заявил Михайлов.

Вербовку, по его словам, могут осуществлять не только напрямую, но и опосредованно, через тех, кто уже уехал из страны. Также спецслужбы Запада отличает то, что действуют они довольно открыто, ведут работу в публичном пространстве, размещая объявления в СМИ о наборе.

«Просто оставляют телефоны, по которым могут позвонить желающие и после проверки начать работать в ЦРУ. Человек звонит на горячую линию, его переадресовывают, он проходит собеседования, его закрепляют документально и он начинает работать. Главная проблема для ЦРУ сейчас в том, что большинство людей, которые уехали из страны, по сути оторвались от повестки и вряд ли могут оперативно поставлять значимую информацию», — заметил эксперт.

Он добавил, что на отдельных граждан, обладающих значимой информацией и имеющих к ней доступ, будут выходить индивидуально. Однако основной набор в ЦРУ — это именно массовая вербовка.