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10 часов назад

В Молдавии и Приднестровье начались массовые отключения света

Мария Иванова

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что 23 ноября страна столкнулась с массовыми отключениями электроэнергии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Половина Молдавии осталась без света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «Известий», перебои в подаче электричества также начались в Приднестровье.

Спыну связал это с массированным ударом по украинской энергосистеме.

«Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября», - заявил вице-премьер.

Днем 23 ноября появилась информация о взрывах в Одессе, Николаевской, Винницкой, Львовской, Полтавской, Днепропетровской и Киевской областях.

В Киеве произошло несколько взрывов

15 ноября Спыну сообщал, что после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре автоматически отключилась одна из линий электропередач, обеспечивающая передачу электроэнергии для Молдавии.

В мире,Андрей Спыну,
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