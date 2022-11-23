Половина Молдавии осталась без света

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что 23 ноября страна столкнулась с массовыми отключениями электроэнергии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По данным «Известий», перебои в подаче электричества также начались в Приднестровье.
Спыну связал это с массированным ударом по украинской энергосистеме.
«Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября», - заявил вице-премьер.
Днем 23 ноября появилась информация о взрывах в Одессе, Николаевской, Винницкой, Львовской, Полтавской, Днепропетровской и Киевской областях.
15 ноября Спыну сообщал, что после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре автоматически отключилась одна из линий электропередач, обеспечивающая передачу электроэнергии для Молдавии.