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10 часов назад

Украинские СМИ: во Львове прогремели взрывы

Никита Бородкин

Украинские СМИ в среду, 23 ноября, сообщили о взрывах во Львове. Как сообщает РИА Новости, после них в некоторых районах города пропал свет.

Во Львове произошли взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. После этого мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание ракеты в один из инфраструктурных объектов — местные СМИ сообщали о проблемах с водоснабжением и светом в левобережных районах столицы Украины.

Также взрывы прогремели в Кременчугском районе Полтавской области, в районе города Очаков Николаевской области и в Одессе.

Российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту. По данным российских властей, за терактом стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи. 15 ноября ВС РФ провели один из наиболее массированных обстрелов, после которых в большинстве регионов начались экстренные отключения электричества.

В мире,Виталий Кличко,Верховный суд,
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