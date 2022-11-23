Во Львове произошли взрывы

Украинские СМИ в среду, 23 ноября, сообщили о взрывах во Львове. Как сообщает РИА Новости, после них в некоторых районах города пропал свет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. После этого мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание ракеты в один из инфраструктурных объектов — местные СМИ сообщали о проблемах с водоснабжением и светом в левобережных районах столицы Украины.

Также взрывы прогремели в Кременчугском районе Полтавской области, в районе города Очаков Николаевской области и в Одессе.