Зеленский отреагировал на признание РФ спонсором терроризма

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости полностью изолировать Россию, а также привлечь к ответственности за действия на Украине и в мире. Таким образом он отреагировал на решение Европарламента признать Россию страной-спонсором терроризма в своем Telegram-канале.