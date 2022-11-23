Зеленский отреагировал на признание РФ спонсором терроризма

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости полностью изолировать Россию, а также привлечь к ответственности за действия на Украине и в мире. Таким образом он отреагировал на решение Европарламента признать Россию страной-спонсором терроризма в своем Telegram-канале.
«Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире», — утверждает он.
О том, что Европарламент (ЕП) признал Россию страной-спонсором терроризма, стало известно ранее 23 ноября. Была принята резолюция после проведения голосования членов ЕП.