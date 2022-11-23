ЕП принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма»

Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством «спонсором терроризма» в связи со спецоперацией на Украине . Об этом пишет РИА Новости.

В тексте документа говорится, что принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы». Отмечается, что такая резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

Ранее посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак заявила, что Россия не вписывается в рамки государства — спонсора терроризма, установленные законами США. По его словам, Штаты не могут признать РФ государством спонсором терроризма, тогда как Сирия была признана таковым. Однако она подчеркнула, что законодательство США дает другое определение на этот счет, чем европейское.