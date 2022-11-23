Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Днем в среду, 23 ноября, в районе города Очаков Николаевской области Украины раздались звуки взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Согласно карте воздушных тревог Украины, тревога объявлена во всех регионах страны.
По данным «Страны», в Днепропетровской области раздавались звуки взрывов из-за работы системы ПВО. Также сообщалось о взрывах в Одессе.
10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.
Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.