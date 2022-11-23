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11 часов назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Мария Иванова

Днем в среду, 23 ноября, в районе города Очаков Николаевской области Украины раздались звуки взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно карте воздушных тревог Украины, тревога объявлена во всех регионах страны.

По данным «Страны», в Днепропетровской области раздавались звуки взрывов из-за работы системы ПВО. Также сообщалось о взрывах в Одессе.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.

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