СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе. Также в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.

Сообщается, что в городе прогремела серия взрывов, однако, где именно они произошли, пока неизвестно. Информация уточняется, также неизвестно о пострадавших.

Также, согласно данным официальной карты воздушных тревог, тревога объявлена ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Также появилась информация о воздушной тревоге в Киеве.