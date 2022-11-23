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1 час назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Елена Прошина

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе. Также в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.

СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что в городе прогремела серия взрывов, однако, где именно они произошли, пока неизвестно. Информация уточняется, также неизвестно о пострадавших.

Также, согласно данным официальной карты воздушных тревог, тревога объявлена ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Также появилась информация о воздушной тревоге в Киеве.

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Напомним, российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту. По данным российских властей, за терактом стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.

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