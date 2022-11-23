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12 часов назад

Суд в Британии отказал Шотландии в проведении референдума

Елена Прошина

Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума по вопросу о независимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Суд в Британии отказал Шотландии в проведении референдума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд единогласно пришел к выводу, что <...> парламент Шотландии не имеет полномочий для принятия закона о (проведении) референдума о независимости Шотландии», - заявил председатель Верховного суда Великобритании Роберт Рид.

Отмечается, что, согласно постановлению суда, правительство Шотландии не сможет провести второй референдум о независимости в следующем году без одобрения британского парламента.

Ранее СМИ сообщали, что после смерти британской королевы Елизаветы II число сторонников независимости Шотландии от Великобритании снизилось с 49% до 42%.

Напомним, в Шотландии не первый год говорят о желании выйти из состава Великобритании. Первый референдум о независимости региона состоялся еще в 2014 году, однако в тот раз большинство жителей выступили против отделения.

В мире,Роберт Рид,Елизавета II,Парламент Великобритании,
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