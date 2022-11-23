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35 минут назад

Шансы Европы пережить зиму оценили

Lenta.ru

У Европы много шансов избежать нехватки газа этой и следующей зимой из-за теплой погоды, установившейся в регионе в последние недели, пишет Bloomberg со ссылкой на оценку главного исполнительного директора нефтетрейдера Trafigura Джереми Вейра.

Шансы Европы пережить зиму оценили
Фото: соцсетисоцсети

Еще одним фактором, который позволит Европе пережить энергокризис зимой, станет стабильность поставок российского газа через Украину. При этом к концу отопительного сезона в хранилищах ЕС останется треть газа, что позволит странам региона успеть нарастить запасы до необходимого уровня, чтобы пережить и следующую зиму.

По словам Вейра, зима 2023-2024 годов вызывала большое беспокойство в Европе, но теперь проблем может стать меньше.

«Мы очень беспокоились о ценах на энергоносители, но теперь это беспокойство уменьшилось», — сказал глава Trafigura.

Тем не менее, «Газпром» может сократить поставки в Европу после заявления компании о том, что часть поставляемого в Молдавию газа оседает на Украине. Представители европейских правительств и коммунальных служб предупредили, что следующей зимой ожидается пик энергетического кризиса, и ЕС наверняка столкнется с нехваткой газа, отмечает Bloomberg.

23 ноября сообщалось, что Европа начала тратить запасы из ПХГ в два раза интенсивнее обычного на фоне первых холодов. Ранее стоимость газа в регионе постепенно падала с пиковых значений в три тысячи долларов за тысячу кубометров в августе. На это повлияли теплая погода и высокий уровень заполненности газовых хранилищ в регионе.

В мире,Газпром,ЕС,
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