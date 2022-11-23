Стало известно отношение американцев к президентским планам Трампа

Около 60% граждан США не поддерживают выдвижение бывшего президента Дональда Трампа на пост главы государства на выборах 2024 года, следует из результатов соцопроса, проведенного исследовательской службой Квиннипэкского университета, передает ТАСС.

Как отметил аналитик университета Тим Маллой, непримечательное возвращение Трампа на поле политической битвы встречено неоднозначно. По его словам, почти половина американцев считает, что его возвращение в Овальный кабинет вполне вероятно.

Как заявили 57% опрошенных, намерение Трампа участвовать в президентской гонке — «это нечто плохое». Вместе с тем «хорошим делом» решение бывшего президента назвали 34% респондентов, а 10% затруднились ответить.

По мнению 18% опрошенных американцев, победа Трампа на президентских выборах «весьма вероятна», 31% респондентов допустил такую вероятность, а 23% участников опроса считают, что такой исход «не очень вероятен».