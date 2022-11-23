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39 минут назад

Около 60% опрошенных американцев не одобряют намерение Трампа вновь стать президентом

Газета.Ru

Около 60% граждан США не поддерживают выдвижение бывшего президента Дональда Трампа на пост главы государства на выборах 2024 года, следует из результатов соцопроса, проведенного исследовательской службой Квиннипэкского университета, передает ТАСС.

Стало известно отношение американцев к президентским планам Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил аналитик университета Тим Маллой, непримечательное возвращение Трампа на поле политической битвы встречено неоднозначно. По его словам, почти половина американцев считает, что его возвращение в Овальный кабинет вполне вероятно.

Как заявили 57% опрошенных, намерение Трампа участвовать в президентской гонке — «это нечто плохое». Вместе с тем «хорошим делом» решение бывшего президента назвали 34% респондентов, а 10% затруднились ответить.

По мнению 18% опрошенных американцев, победа Трампа на президентских выборах «весьма вероятна», 31% респондентов допустил такую вероятность, а 23% участников опроса считают, что такой исход «не очень вероятен».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с семьей вопрос об участии в президентских выборах.

Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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