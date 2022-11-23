В Раду внесен законопроект о запрете на Украине РПЦ

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о запрете Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Telegram-канал партии «Европейская солидарность».

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Документом предусматривается полный запрет деятельности каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ «в канонических, организационных, других вопросах».

Авторы отмечают, что целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка.

15 ноября сообщалось, что Служба безопасности Украины заявила о возбуждении уголовного дела после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о «прославлении России».