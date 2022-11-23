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41 минуту назад

В Верховную раду внесен законопроект о запрете на Украине РПЦ

Газета.Ru

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о запрете Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Telegram-канал партии «Европейская солидарность».

В Раду внесен законопроект о запрете на Украине РПЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документом предусматривается полный запрет деятельности каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ «в канонических, организационных, других вопросах».

Авторы отмечают, что целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка.

СБУ раскрыла результаты обысков в православных храмах

15 ноября сообщалось, что Служба безопасности Украины заявила о возбуждении уголовного дела после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о «прославлении России».

22 ноября СБУ подтвердила обыски в Киево-Печерской лавре.

В мире,Верховная Рада,РПЦ,СБУ,
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