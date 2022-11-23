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Иран обвинил Израиль в убийстве полковника элитной части

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В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что полковник Давуд Джафари, член аэрокосмической службы КСИР, погиб в результате взрыва придорожной бомбы в пригороде Дамаска. Об этом сообщает Mehr.

В КСИР отметили, что Джафари служил военным советником в Сирии. Иранские власти заявили, что «обязательно дадут ответ» Израилю на его гибель.

ВОЗ решила переименовать обезьянью оспу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует переименовать обезьянью оспу в MPOX (от англ. Monkeypox - оспа обезьян), чтобы дестигматизировать вирус. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

О решении переименовать вирус ВОЗ намерена объявить уже 23 ноября. Летом более 30 ученых из разных стран призвали медицинское сообщество изменить название вируса. Они отметили, что в международных СМИ и научной литературе преобладает мнение, что вирус является эндемичным среди людей в некоторых африканских странах, однако это не соответствует действительности. Ученые и активисты утверждали, что называть болезнь обезьяньей оспой не только неточно, это соответствует расистским стереотипам об Африке и наносит ущерб глобальному ответу на заболевание.

Последствия падения ракеты в Польше

Пока американцы были заняты определением результатов промежуточных выборов, своенравная ракета в Польше едва не привела НАТО к прямому конфликту с Россией, пишет Брэдли Девлин в своей статье для The American Conservative. Президент Украины Владимир Зеленский быстро воспользовался инцидентом, чтобы заручиться еще большей поддержкой Украины, и обвинил в пуске ракеты Россию.

Угроза, что этот конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в Третью мировую или ядерную войну, не остановила Зеленского. Позже в Польше и НАТО заявили, что ракета принадлежала украинской ПВО, но даже после этого в альянсе «не подали признаков пересмотра своей безграничной поддержки Украины», отмечает автор.

В Китае начались протесты на заводе по производству iPhone

Масштабные протесты вспыхнули на огромном заводе Foxconn по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщениях вWeibo и Twitter.

Из-за ковида завод поддерживает так называемый замкнутый цикл работы - систему, в рамках которой персонал живет и работает на предприятии, в полной изоляции от мира. На появившихся видео сотни рабочих маршируют по территории завода, некоторые из них вступают в стычки с полицейскими. На других роликах рабочие жалуются на питание и невыплату обещанных бонусов. Завод в Чжэнчжоу является крупнейшим в мире предприятием по производству iPhone, там работает около 200 тысяч человек. С конца октября начали появляться сообщения о побеге рабочих с закрытого на карантин завода, сообщалось о жалобах на обращение с заболевшими ковидом и на нехватку еды. Стремясь восстановить производство, Foxconn пообещала рабочим более высокие почасовые оклады и бонусы.

La Repubblica: ЕС отложит введение потолка цен на газ

Ограничение цен на газ в Европе в 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысяч кубометров), вряд ли одобрят 24 ноября, на специально созванном экстренном совещании министров энергетики ЕС. Как пишет La Repubblica, скорее всего, принятие решения отложат до 19 декабря.