СБУ раскрыла результаты обысков в православных храмах

«Контрразведывательные мероприятия» в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине завершены. В результате была найдена «пророссийская литература», заявили в Службе безопасности Украины. Об это пишет РИА Новости.

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«Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия, которые проводила на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области... В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира"», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. В службе заявили, что проводятся контрразведывательные мероприятия на территории лавры. Такие же мероприятия были проведены еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области.