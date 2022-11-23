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1 час назад

СБУ обнаружила «пророссийскую литературу» после обысков в храмах

Елена Прошина

«Контрразведывательные мероприятия» в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине завершены. В результате была найдена «пророссийская литература», заявили в Службе безопасности Украины. Об это пишет РИА Новости.

СБУ раскрыла результаты обысков в православных храмах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия, которые проводила на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области... В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира"», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. В службе заявили, что проводятся контрразведывательные мероприятия на территории лавры. Такие же мероприятия были проведены еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области.

СБУ раскрыла причину обысков в Киево-Печерской лавре

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о «прославлении России». В связи с этим отцу Захарии запретили совершать литургии и молебны.

В мире,СБУ,
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